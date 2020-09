Come organizzare una festa di compleanno a sorpresa: consigli e idee originali

Tra non molto sarà il compleanno di un amico o di una persona che vi sta particolarmente a cuore e vi piacerebbe organizzare una festa di compleanno a sorpresa? Si tratta sicuramente di un'ottima idea, ma bisogna pianificare tutto nel dettaglio per fare in modo che l'evento riesca alla perfezione. Oggi vi diamo alcuni consigli e spunti originali per avere successo ed organizzare una festa a sorpresa indimenticabile! Accordarsi in anticipo con gli invitati

La prima cosa da fare se volete organizzare una festa a sorpresa è quella di mettervi d'accordo con amici e parenti ed invitarli con un certo anticipo. In questo modo sarete sicuri che siano tutti presenti e che non ci siano imprevisti di alcun tipo. Affinché la sorpresa riesca davvero alla perfezione, è consigliabile invitare anche gli amici più stretti del festeggiato, così come le persone che magari non vede da tempo ma che gli farebbe piacere avere alla propria festa. Trovare la location perfetta per la festa

L'errore che commettono in molti quando si trovano ad organizzare una festa a sorpresa è quello di scegliere una location troppo particolare ed insolita. Il festeggiato non deve sospettare nulla fino all'ultimo minuto, dunque conviene sempre scegliere un luogo abituale, che si frequenta spesso e che quindi non appaia strano. Si può organizzare la festa direttamente a casa di amici oppure nel bar in cui ci si incontra di frequente, in modo da non destare alcun sospetto. Allestire e addobbare la location qualche ora prima

Importantissimo per la buona riuscita della sorpresa è anche l'allestimento della location, che deve essere addobbata a tema compleanno con tanto di festoni e decorazioni varie. Potete acquistare gli addobbi per compleanno su www.b-happystore.it che è un sito web specializzato: trovate di tutto e di più e con un solo ordine riceverete direttamente a casa tutto il necessario per allestire la sala! Naturalmente, palloncini ed addobbi vari devono essere sistemati qualche ora prima dell'arrivo previsto del festeggiato. Potete farvi aiutare da alcuni amici per questa incombenza, che è anche molto divertente.

Organizzarsi con il festeggiato

Importantissimo, per evitare spiacevoli imprevisti, è organizzarsi con il festeggiato in modo che si tenga libero il giorno in cui si è pianificato l'evento a sorpresa. Questo naturalmente non significa informarlo della festa, ma semplicemente trovare una scusa per evitare che prenda altri impegni. Potete proporgli di andare a fare shopping, a cena dai genitori e via dicendo. Attenzione però: non create aspettative troppo elevate altrimenti rischiate che ci rimanga male. Non dimenticare stuzzichini e bibite varie