Consumi, Ascom Savigliano: “Estate con il segno negativo per il settore moda e abbigliamento, i saldi non hanno funzionato”

Si è chiusa anche per gli esercizi commerciali di Savigliano un’estate estremamente particolare dopo i mesi di lockdown per Covid-19. A superare con un trend tendenzialmente positivo i mesi più caldi di luglio e agosto sono stati bar e ristoranti ci quali hanno potuto lavorare bene grazie all’uso dei dehors esterni, complice il clima stabile e forse anche il fatto che tanti cittadini si sono spostati poco per le ferie o hanno comunque ridotto il numero di giorni di vacanza.

“Resta da capire come funzionerà dopo la bella stagione - spiega il direttore Ascom Savigliano Livio Raballo -. Qui non siamo al mare e quando le temperature torneranno più rigide si dovrà tornare agli allestimenti interni dove si cercherà di recuperare le distanze. Vedremo, per ora è positivo il fatto che in questo settore i consumi sono ripartiti”.

Trend positivo anche per il settore degli esercenti di alimentari i quali hanno potuto in realtà tenere aperto anche durante il lockdown. “Forse questa categoria ha patito di meno rispetto alle altre, hanno certo avuto le loro difficoltà, ma non sono dovuti ripartire proprio da zero a dover recuperare tre mesi di chiusura”.

A subire di più le conseguenze della chiusura totale per l’emergenza sanitaria, anche durante i mesi estivi e di saldi, sono stati proprio quei negozi che hanno dovuto invece fare i conti un “incasso zero”. Negozi come quelli dell’abbigliamento e delle calzature. Secondo gli ultimi dati Istat a livello nazionale a luglio i beni non alimentari hanno subito un calo del -4,8%, in particolare abbigliamento e pellicceria hanno subito un crollo del -28%. Un effetto che si è fatto sentire anche a Savigliano: “E’ la nota dolente del nostro commercio - conferma Raballo - Sono quelli che hanno subito i danni maggiori, sono stati chiusi e ancora oggi faticano. Si sperava di poter recuperare con i saldi che invece non sono andati bene. Sono partiti in ritardo per effetti normativi e poi comunque non hanno avuto presa sulla clientela. La gente ha messo mano al portafogli magari sul “food”, ma non è tornata nei negozi. E’ venuta a mancare la capacità di spesa. L’onda lunga del lockdown diciamo che sta valendo soprattutto per questo settore. La preoccupazione ora è che gli incassi non tornino, appunto i commercianti speravano di recuperare un po’ di liquidità con i saldi, ma rispetto agli altri anni sono andati con il segno meno”.

Il "flop" dei saldi di stagione

“Abbiamo avuto una flessione costante - conferma Claudio Balansino, vice presidente Federmoda Cuneo e membro del Cda di Ascom Savigliano - in particolare tra i mesi di luglio e agosto che sono i più significativi. Un po’ per lo spostamento di date, un po’ perchè la ‘tempesta perfetta’ continua, avevamo molto prodotto in magazzino della stagione primaverile, mentre tanti prodotti estivi non sono neanche andati in consegna, perchè le aziende non hanno prodotto. Il problema secondo me è anche stata la mancanza di necessità da parte del consumatore di frequentare i negozi e fare acquisti. Nulla che non si potesse prevedere certo. Non ha poi aiutato la confusione sulle date dei saldi”.

Per legge infatti la partenza è prevista al 1° sabato del mese di luglio, quest’anno con la richiesta fatta da alcuni commercianti del centro-sud Italia, è stata posticipata al 1° sabato di agosto. “Una scelta che ha creato appunto confusione e oltretutto non ha funzionato - spiega Balansino -. L’obiettivo infatti era quello di vendere a prezzo pieno anche a luglio, ma così non è stato perchè il cliente è abituato a fare acquisti scontati specie in vista delle ferie. E consideriamo che la concorrenza dell’online è invece rimasta a saldo. Per fortuna siamo autorizzati a fare delle promozioni per cui abbiamo avuto una spinta pari al saldo, senza l’effetto saldo”.

Le date poi sono cambiate ancora, è stato richiesto di anticipare la partenza al 25 luglio, il che ha generato ulteriore disorientamento nel consumatore. “Alcuni hanno acquistato come prima del lockdown, altri invece sono rimasti in stand by, aspettando momenti migliori e avendo meno attenzione per il nostro prodotto. Difficile ora fare previsioni per l’autunno ma, pur essendoci una voglia di tornare a fare acquisiti, le prospettive raffreddano gli umori delle persone. La preoccupazione sullo sviluppo della malattia sicuramente non è a vantaggio degli acquisti”.

Le previsioni per l'autunno

Guardando appunto al futuro e alla prossima stagione autunnale, anche Raballo non nasconde la preoccupazione, ma aggiunge anche una nota di ottimismo. “Dobbiamo essere ottimisti che tutto il fenomeno fino all’arrivo del vaccino di mantenga su livelli accettabili. Gli operatori economici hanno mediamente rispettato le regole, ci meritiamo tutti insieme una sorte positiva. Fare previsioni è difficile, tanti eventi che avevano un ritorno economico sono saltati e quelli che ci sono stati non sono paragonabili a quelli del passato. Finché non torna una “normalità” saremo in perdita forte”.

Confermato "Mestieri a cielo aperto"

Come segno di ripartenza, Ascom Savigliano sul fronte degli eventi manterrà come da tradizione la fiera “Mestieri a cielo aperto” che si svolgerà per le vie e le strade della città domenica 4 ottobre. Un centinaio di commercianti, artigiani e agricoltori proporranno le loro merci in esposizione per una festa di fine estate, “Un evento per dare un segno di continuità, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza” conclude Raballo.