Le caratteristiche di un e-commerce perfetto

Quando parliamo di e-commerce ci riferiamo a tutte quelle operazioni legate ad attività commerciali con modalità di pagamento elettroniche, quindi la commercializzazione di beni e servizi e la distribuzione di contenuti digitali in streaming.

L’e-Commerce si realizza grazie ad una piattaforma attraverso cui il venditore può caricare il catalogo di prodotti o servizi, che un utente può consultare online e può scegliere il prodotto da acquistare con pochi e semplici click.

Tuttavia, realizzare un e-commerce non è così semplice come sembra ed è fondamentale conoscere le principali caratteristiche che ogni sito web eCommerce deve avere per ottenere il successo.

Le caratteristiche di un e-Commerce

Parlando con qualsiasi agenzia di marketing, prima di realizzare un sito web e-Commerce, vengono poste delle domande al cliente: quali prodotti e servizi vendere? Quanto budget si ha a disposizione per la pubblicità e la realizzazione del sito? Quali servizi offrire ai clienti? Come viene gestita la spedizione? E così via.

Le domande degli esperti delle agenzie come Italiaonline , permettono di comprendere meglio la tipologia di e-Commerce da realizzare, in quale mercato entrare e come ottimizzare al meglio il sito per coinvolgere un gran numero di utenti e potenziali clienti.

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali di un e-Commerce?

La prima caratteristica fondamentale di un sito di vendita online riguarda la piattaforma e-Commerce da utilizzare, ovvero il CMS. Esistono numerosi software CMS per e-Commerce, come Magento, Shopify e Prestashop.

La piattaforma, abbinata ad un buon hosting, fa la differenza. Un hosting, infatti, può migliorare di molto le performance di un sito e permette di convertire un numero maggiore di utenti in clienti, perché riduce notevolmente errori, bug e rallentamenti del sistema.

Una terza caratteristica fondamentale è l’usabilità: un e-Commerce, per poter vendere il più possibile, deve poter essere utilizzato semplicemente con l’intuizione dell’utente. E’ fondamentale realizzare una homepage semplice, attraente ed intuitiva, curare le immagini dei prodotti e semplificare il più possibile le azioni che gli utenti devono svolgere per acquistare un prodotto.

Come valorizzare i prodotti con il content marketing?

Un prodotto, anche se di qualità, deve avere la giusta spinta per poter essere cercato e acquistato da più persone. L’unica strategia in grado di dare la spinta necessaria per l’aumento delle vendite è il Content Marketing.

Attraverso un piano editoriale di contenuti ben definito è possibile realizzare articoli blog, grafiche, immagini e video che raccontano le funzioni di un determinato prodotto, come viene realizzato e cosa lo rende migliore dei prodotti venduti dai competitors.

La combinazione del content marketing insieme ad una buona strategia di social media marketing, permette di incrementare le vendite fino al 60%.

Attenzione, però, l’attenzione per il contenuto deve esserci anche nelle schede prodotto: la scheda prodotto è molto importante per un cliente, che in una sola pagina vuole ricevere tutte le informazioni necessarie su quello che sta per acquistare, vedere diverse foto da diverse prospettive e leggere le recensioni di altri clienti. La cura dei contenuti sulla scheda prodotto è un passaggio fondamentale che lega tutte le altre pratiche del content marketing.