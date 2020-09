Su Rabona la collezione di carte dei calciatori in versione 2.0

Il mondo dello sport sbarca su Rabona, dove sono molte le discipline che entusiasmano a suon di partite emozionanti. Un sito ben strutturato, informativo e con qualche grande sorpresa del mondo calcistico con i protagonisti pronti ad incantare ogni platea europea e non solo.

La collezione di carte che non ti aspetti

Fin dagli anni ‘70 una delle passioni maggiormente diffuse era quella che riguardava la collezione delle figurine dei calciatori italiani, che ogni anno si rinnovava grazie alle modifiche delle rose all’interno delle varie società. Una passione diventata con il tempo sempre maggiore, che è stata in grado di avvicinare migliaia di persone ad un semplice metodo di collezionismo: dal bambino che frequentata le scuole, fino all’adulto.

Ora però siamo in un’epoca dove dovrete dimenticarvi le solite raccolte di figurine che nel corso degli anni sono state protagoniste di scambi tra ragazzini. Siamo nel 2020 e la tecnologia ci regala un modo totalmente nuovo ed entusiasmante per conoscere i calciatori più famosi del globo terrestre. Tutto questo grazie al portale di Rabona, raggiungibile attraverso questo link https://rabona.com/it/ all’interno del quale è possibile iniziare la propria collezione personale con i più grandi campioni del panorama calcistico.

Come accumulare carte collezione

Allargare la propria raccolta di carte è molto semplice, oltre che entusiasmante. Infatti la richiesta di una nuova carta può essere effettuata attraverso il dispendio di punti, che possono essere accumulati grazie alle challenges presenti sul sito alle quali tutti gli utenti registrati possono partecipare e interagire. Talvolta vi sono anche delle modalità di accumulo punti extra di cui è possibile usufruire e quindi accelerare la raccolta. In questa sezione si possono ammirare non solo le carte dei giocatori di squadre italiane, ma anche di compagini straniere, insomma un modo tutto nuovo per mantenere una tradizione passata, ma rivisitata in ottica moderna.

Niente più richieste di figurine mancanti da spedire tramite posta: con questo nuovo metodo potrai avere la soddisfazione di concludere la tua raccolta delle carte dei calciatori della tua squadra preferita direttamente da casa e in maniera totalmente autonoma. Questo nuovo tipo di servizio è in espansione: non è escluso che in un futuro prossimo si decida di ampliare l’offerta, aumentando sia il numero di squadre disponibili, sia quelle relative ai vari giocatori che calcano i campi dei più belli stadi europei.

Su Rabona lo sport è a 360°

Il sito Rabona permette anche di visualizzare i risultati di centinaia di eventi sportivi in tempo reale delle migliori competizioni calcistiche ma allo stesso tempo dei maggiori tornei internazionali tennistici. Insomma, un portale ricco di informazione e divertimento per tutti gli appassionati che potranno vivere una raccolta di sport a 360° e quindi vivere più da vicino le competizioni sia della propria squadra del cuore, sia di quelle all’interno delle varie competizioni. Un alleato per i veri tifosi, viste anche le limitazioni nel recarsi allo stadio di questi ultimi tempi, a causa delle restrizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus.