Venerdì è stato inaugurato il punto Compara24 di Saluzzo

Finalmente ha aperto al pubblico, fra i tanti amici e curiosi presenti all’inaugurazione, Compara24, il nuovo brand che migliora il rapporto con il web, consentendo di sfruttare le proposte che si trovano online ma con l’ausilio di personale preparato ed in grado di individuare le migliori proposte, anche dal punto di vista del risparmio, fra le varie formule assicurative per autoveicoli e persone, tariffe di utenze domestiche come luce e gas, mutui e prestiti.

Ricordiamo che Compara24 nasce come spin-off di PolizzaMigliore,it, affermata azienda saluzzese con una team di professionisti che opera nel settore assicurativo online (broker e agenzie di primarie compagnie) e che vanta una lunga esperienza a partire dal 1991.

Compara24 - Piazza Cavour 24 - Saluzzo (CN) - Tel 0175-41671