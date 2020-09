Domenica a Saluzzo “negozi in strada” – vieni a conoscere “I COMPATIBILI”

Domenica 20 settembre si svolgerà a Saluzzo l’incontro con i “negozi in strada”, un’attività proposta della Confcommercio. Un’occasione che unisce tantissimi commercianti locali di ogni generazione; le vie del centro si riempiranno di bancarelle e sarà possibile passeggiare facendo shopping tra le varie proposte ed offerte.



L’ampia proposta vede partecipe anche “I COMPATIBILI”, il nuovo negozio di capsule e cialde di caffè, sia originale che compatibili, macinati e anche in grani, sito in Via Spielberg 29.



La nuova realtà, nata dalla passione del commercio e dal piacere del caffè, ha come obiettivo quello di portare un’ampia varietà di miscele di caffè per ogni esigenza e per ogni gusto.



“I COMPATIBILI” hanno anche un volto ed un nome, sono Anna e Valter ad aver creato il nuovo brand ed hanno scelto Saluzzo per iniziare questa nuova attività. “Il nostro intento è quello di offrire un’ampia scelta, di modo che ognuna possa trovare il caffè che cercava” dice Anna; “Abbiamo scelto di iniziare da Saluzzo perché ci piace come città, e pensiamo che sia un ottimo punto di partenza per Noi” continua Valter, “I compatibili è il nome che abbiamo scelto perché in primis rappresenta la nostra attività di vendita capsule sia originali che compatibili, e poi perché pensiamo che quando c’è compatibilità, tra persone, gusti, emozioni, allora c’è tutto”.



La manifestazione avrà inizio già dal mattino e si svolgerà lungo tutto il giorno, anche in caso di maltempo. L’invito dunque è rivolto a tutti, ma in particolare a chi vuole conoscere “I COMPATIBILI” che per l’occasione offriranno una degustazione di una miscela di caffè nuova, direttamente nel negozio.



Ricordiamo che il negozio è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30.

Per informazioni contattare il 380-4931330 o scrivere una e-mail a

infoicompatibili@gmail.com



Pagina Facebook https://www.facebook.com/icompatibilicaffe/