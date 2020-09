Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Matteo Greco atteso da una nuova sfida a Vallelunga

Il pilota albese Matteo Greco si prepara ad una nuova, esaltante sfida nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020.

Dopo lo spettacolare terzo posto assoluto e la vittoria in categoria Pro-Am ottenuta venti giorni fa ad Imola sarà al volante della Ferrari 488 GT3 Evo #3 schierata da Easy Race e si alternerà ancora con Mattia Michelotto (ITA) e Sean Hudspeth (SGP).

Greco è attualmente in testa alla classifica Conduttori GT3 Pro-Am con 32 punti e un vantaggio di otto punti sui primi inseguitori.

La competizione è in programma nel weekend all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

Matteo Greco (MATTEO GRECO PRESS OFFICE): “Vallelunga è una pista bella, completa e tecnica. Lo scorso anno ho ottenuto un podio nel TCR Italy, ma le sensazioni che ho avuto guidando su questo tracciato con la Ferrari 488 GT3 Evo sono state esaltanti. Abbiamo svolto un test la scorsa settimana e affrontare la Curva Grande a piena velocità con questa macchina è qualcosa di davvero unico. Occorrerà trovare un compromesso per la messa a punto, perché le caratteristiche richieste sul tratto veloce e nei settori più lenti sono molto diverse in termini di set-up, ma abbiamo raccolto dati positivi e questo permette di guardare alla gara con determinazione e ottimismo. L’obiettivo per me è quello di continuare l’apprendistato in GT3, cercare di migliorare giro dopo giro la mia performance e, se si presenteranno le occasioni, puntare nuovamente ad un risultato di spessore”.