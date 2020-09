Elezioni comunali a Roaschia, Silvano Fantino: "Ripopoliamo il paese con investimenti privati e pubblici, e dirò no alla discarica d'amianto"

Saranno quattro le liste tra cui i residenti del comune di Roaschia potranno scegliere nella tornata elettorale che si consumerà nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Tra di esse, “Nuovo Futuro per Roaschia”, che ha nel loanese – ma roaschino d’origine - Silvano Fantino il proprio candidato sindaco.

Classe 1964, Fantino è imprenditore edile con interessi nel turismo, nella montagna e nelle energie alternative ed è stato dirigente per vent’anni nella Confartigianato Savona. Attualmente, sul territorio di Roaschia, è presidente del comitato della frazione “Tetto Chiotti”: il suo impegno, assicura, non verrà discriminato dal fatto che abiti a Loano, in quanto potrà facilmente stabilirsi proprio nella frazione.

Idee chiare, insomma. Soprattutto su Roaschia e sull’intera valle Gesso che, secondo Fantino, “sta attraversando un periodo di grande crisi economica, turistica e sociale”. “La mia candidatura è indirizzata principalmente al ripopolamento di Roaschia attraverso forti investimenti privati e pubblici – aggiunge - . Il paese sta vivendo un continuo spopolamento, l’età media attuale è di circa 70 anni, pertanto il mio primo obbiettivo sarà portare più persone a vivere stabilmente a Roaschia incentivando iniziative private, predisponendo un nuovo strumento urbanistico, dando sostegno alle piccole realtà economiche locali e facilitando l’ingresso di contributi europei, poco o niente utilizzati”.

Ma i progetti della lista “Nuovo Futuro per Roaschia” non guardano solo ai residenti prossimi venturi, ma anche a quelli attuali: “Per venire loro incontro è necessario rilanciare le attività sociali e ricreative, dando sviluppo a un nuovo centro anziani presso i locali “Drago Nero”. Un progetto che intendo finanziare personalmente con la rinuncia al mio stipendio di sindaco, affinché la struttura possa servire quale assistenza a domicilio ma anche per organizzare viaggi e serate di intrattenimento. Ho previsto, anche, un nuovo assetto della Pro Loco. Infine, non si può non parlare dell’acqua proveniente dalla fonte Dragonera: 2mila litri al secondo di portata media che i residenti si ritrovano a dover pagare. Mi pare ingiusto, e vorrei rendere gratuito il servizio”.

“I buoni spesa distribuiti dal Comune che attualmente hanno un valore mensile di 10 euro, saranno portati a 50 euro e saranno utilizzabili soltanto presso le attività commerciali del territorio roaschino così come i buoni pasto forniti dal Comune ai dipendenti pubblici – prosegue Fantino - . Alle persone con ISEE inferiore a 8.500 euro, inoltre, saranno corrisposti 10 mensili”.