Spostato il seggio elettorale numero 19 di Savigliano. Non si terrà più presso la Casa di Riposo per anziani "Fratelli Ariaudo" di via Michelini 45, ma sarà spostato presso la scuola elementare di Levaldigi, in via Tholosan 17.

Le votazioni si svolgeranno domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7 alle ore 15.

La scuola resterà chiusa per le votazioni, gli studenti potranno rientrare in classe mercoledì 23 settembre.