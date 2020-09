Bra, open day del musicale “Gandino”: concerto ai Giardini del Belvedere

Un doppio concerto offerto alla cittadinanza inaugura la stagione 2020/2021 dell’Istituto civico musicale “Gandino” di Bra. Domenica 27 settembre 2020, alle 11 nei Giardini del Belvedere, si altereranno sul palco due formazioni composte dai docenti della storica realtà braidese: i “BrassInBra” e i “Blues in the Night”, in un “open day” tutto da ascoltare.

Gli ottoni dei “BrassInBra” ci porteranno “A spasso per il mondo”, in una passeggiata musicale che attraverserà luoghi e tempi vicini e lontani. La formazione, composta da due trombe, corno, trombone e tuba, affronta un repertorio che va dal classico alle trascrizioni di colonne sonore, di musica leggera e originali per quintetto d'ottoni. Alle trombe Donato Gavino Murru e Riccardo Albry, al corno Elisa Bellezza, al trombone Manuel Innocenti e alla tuba Claudio Broglio.

Con i “Blues in the Night”, trio musicale composto da Enzo Fornione al pianoforte, Carlo Gaia alla batteria e Chiara Rosso alla voce, si andrà alla scoperta del “Blues in the morning”. Il repertorio proposto è un’elegante rivisitazione di brani blues e bluesy, questi ultimi composti tra gli anni Trenta e Cinquanta: si spazia da Peggy Lee a Dina Washington, da Lena Horn a Etta James.

Il concerto è ad ingresso libero, con prenotazione necessaria al numero 0172 430185. Si prega di arrivare con congruo anticipo per permettere l'ingresso in sicurezza.

Il nuovo anno formativo dell’istituto civico “Gandino” inizierà il 5 ottobre 2020. La segreteria di via Parpera 16 è aperta per le iscrizioni e per prenotare lezioni prova tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì in orario 15.30-19.30. Maggiori informazioni chiamando il numero 0172.1806939, scrivendo alla mail istitutomusicalebra@gmail.com o sul sito www.istitutomusicalegandino.it. (em)

Info: Città di Bra – Istituto civico musicale “Gandino”Tel. 0172.1806939 – istitutomusicalebra@gmail.com