Corso di Break Dance: appuntamento alla Imperial Dance Academy di Cuneo con RJ Paredes

Da mercoledì 23 settembre un importante appuntamento per tutti i bambini e ragazzi appassionati di Break Dance: riprende il percorso di studi con RJ Paredes per i giovani Breakers di Cuneo con l’obbiettivo di creare i grandi campioni del domani.

Come molti sapranno la Breakdance dal 7 ottobre 2018 è ufficialmente la prima tipologia di Danza Sportiva a partecipare alle Olimpiadi e precisamente ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires in Argentina.



Da diversi anni la Imperial Dance, pioniere di questa danza a livello agonistico in provincia di Cuneo, propone corsi dedicati ai bambini e ragazzi dai 6 anni in su con lo scopo di portarli a competere nei maggiori campionati a livello regionale, nazionale ed internazionale.



“Siamo partiti con un idea importante e determinata - spiega RJ, insegnate di questa disciplina - preparare una nuova leva di Bboys e Bgirls che possa portare in alto la nostra piccola grande provincia in vetta alle maggiori competizioni FIDS e IDO.”



Sarà possibile provare GRATIS la prima lezione in “gruppo unico” mercoledì 23 settembre alle ore 17:00 presso la Imperial Dance, tramite ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al seguente LINK: https://wa.me/393403311994 indicando BREAKDANCE seguito dal nominativo del partecipante.



La sede della scuola di ballo è in via della motorizzazione 52B, a Cuneo.

Per informazioni:

Tel. 340.331.1994

E-mail: info@imperial-dance.it

Web: www.imperial-dance.it

Facebook: https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy