"Cuneo vive lo sport 2020": mercoledì 23 settembre al Monviso la presentazione del viceo

Mercoledì 23 settembre alle ore 18, al Cinema Monviso di Cuneo, si terrà un evento speciale per la presentazione del video "Cuneo Vive Lo sport 2020".

Una serata per promuovere la pratica sportiva nella nostra città, in cui interverranno alcuni atleti di rilievo nazionale e internazionale del cuneese (e non), per spiegare ai bambini e ai ragazzi, oltre che agli appassionati, che cosa è lo sport e quale importante valore aggiunto ha rappresentato per loro.

Sul palco del cinema Monviso saliranno quindi Stefania Belmondo, Elisa Rigaudo, Daniel Fontana e Andrea Coan, che racconteranno le esperienze più significative che hanno accompagnato le loro carriere e, soprattutto, come la pratica sportiva ha cambiato le loro vite.

Oltre a loro, saranno presenti alcuni atleti di Amico Sport, a ribadire l’importanza dello sport come prezioso strumento di inclusione.

Al termine della serata verrà presentato il Campionato Nazionale di Duathlon giovanile, in programma a Cuneo il 3 e 4 ottobre 2020.

La serata è aperta a tutti, con ingresso libero (a partire dalle ore 17.30, per evitare assembramenti) e prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuneo-vive-lo-sport-2020-121146836449 (all’ingresso sarà necessario presentarsi con l’autodichiarazione Covid compilata e firmata.

Il modulo è disponibile sulla piattaforma evenbrite, scaricabile all’atto della prenotazione).In caso di esaurimento dei posti, l’evento sarà replicato alle ore 21, sempre al cinema Monviso.

L’evento è organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cuneo con il contributo della Fondazione CRC e con il patrocinio del CONI.