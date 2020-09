Volley A2/F: Cambia l'orario di Lpm Bam Mondovì-Olbia. Domenica 27 settembre si gioca alle 14:30

Per la Lpm Bam Mondovì sarà un insolito pomeriggio quello del prossimo 27 settembre. Le ragazze di Delmati, infatti, faranno il loro esordio casalingo contro la Geovillage Hermaea Olbia alle 14:30 del pomeriggio. Gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A2 Femminile, che salvo improbabili colpi di scena dell'ultimo minuto, si disputerà a porte chiuse.

La modifica dell'orario è la conseguenza della richiesta avanzata dalla società isolana per poter fare ritorno in Sardegna già nella giornata di domenica. La Lpm ha risposto positivamente alla richiesta e così la Lega ha ratificato il cambio d'orario. Quello contro l'Olbia non sarà di certo l'ultima modifica del calendario del Puma, anche per alcune concomitanze con le gare di A2 maschile che il Vbc Synergy Mondovì disputerà al PalaManera.