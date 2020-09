Bra, lettera aperta di monsignor Giuseppe Trucco ad amici e devoti della Madonna dei Fiori

Riceviamo e con piacere pubblichiamo la lettera pervenuta da monsignor Giuseppe Trucco, rettore del Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, in cui traccia un bilancio a cuore aperto sulla novena e la grande festa patronale dell’8 settembre.





Cari amici e devoti della Madonna dei Fiori, abbiamo ultimato da poco la novena e la grande festa. Ci siamo preparati a lungo. Nella mia prima esperienza sono stato accompagnato e preceduto da mesi di allerte, raccomandazioni, avvisi di attenzioni e quant’altro: una pioggia a scrosci sempre più abbondanti man mano che si avvicinava il fatidico 30 agosto.





Che sarà mai, dicevo tra me, cercando di annotarmi via via le raccomandazioni che mi arrivavano. Ed a marzo, pandemia in corso, comincio a stilare il programma, copiando dagli assiepati programmi degli anni precedenti procuratimi dallo zelante don Enzo Torchio. Scelto il tema e le sue articolazioni, don Enzo dettaglia con abilità e precisione giornate, orari, programmi, collaboratori dei vari livelli… una macchina ingegnosa e, a prima vista, un po’ farraginosa. A me il compito di cercare predicatori all’altezza! Un fortunato giro di tre telefonate e la cosa è risolta con il consenso di tre amici predicatori che si riveleranno, a detta di gran numero di gente, abili, piacevoli, sobri e sostanziosi.





Preparativi con la complicazione del Covid: sanificazione, distanze, spazi adeguati. Facciamo collegare il salone sotto-chiesa con megaschermo per la diretta dal Santuario soprastante ogni volta che si superano le 320 presenze. In genere accade nelle Messe festive e in alcune feriali, tipo ore 17.30; abbiamo in questo modo, comodo per tutti, la possibilità di accogliere 600 persone. Stuoli di ministri straordinari: 4 per ogni celebrazione e 6 o 8 quando c’è anche aperto il sotto-chiesa. Schiere di animatori del canto, guide liturgiche, para-sacrestani.





Indispensabile l’avvicendamento del servizio d’ordine. Pomeriggio e sera prestato in genere dagli Alpini; nelle altre celebrazioni da volontari del Santuario, Protezione Civile e financo da Carabinieri in pensione. Insomma, una macchina complessa, ma oleata e funzionante. Un po’ di tensione il primo giorno: dalle 5.15 apertura della chiesa (e già una quindicina di fedeli in attesa davanti al portone) fino alle 22 circa, dopo la Messa delle 21. Con un po’ d’allenamento le cose filano. Poi è passato tutto: 7-8 messe al giorno, accoglienza e presenza dell’arcivescovo Nosiglia e di 4 vescovi.





Una valanga di osservazioni, qualche mugugno, qualche apprezzamento. Ventilate catastrofi da aspettarsi per la “non processione”, solo parzialmente attenuate dall’uscita della Madonna sull’atrio il giorno della festa e la bella terza statua, restaurata appositamente con gusto artistico, per rimpiazzare la statua in uscita nel giorno della festa. Pienone nelle 6 benedizioni dei bambini del giorno 9 settembre. Sei volte la chiesa piena con cadenza di mezz’ora, dalle 14.30 alle 17.30!