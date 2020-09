Agricoltura, Franco Graglia: "Sollecitato l'intervento regionale contro la Drosofila Suzukii"

" Con un question time ho sollecitato la Giunta regionale per un intervento immediato contro il proliferare dell'insetto drosofila suzukii che ormai ha colpito 3mila aziende nel nostro territorio, i danni sono ingentissimi. L'assessorato all'Agricoltura si è dimostrato sensibile sulla problematica. Ad oggi sono state realizzate prove di efficacia di insetticidi, nonché è stata richiesta l’autorizzazione e/o estensione di impiego di diverse sostanze attive, per la lotta contro D. suzukii su diverse colture, in particolare sui piccoli frutti, dove il numero di insetticidi autorizzati era molto limitato. Le indicazioni emerse da queste prove, ci è stato spiegato, sono state poi la base per le indicazioni di lotta riportate nel Disciplinare di difesa integrata regionale per le colture sensibili, per le quali si è provveduto a inserire D. suzukii tra le avversità principali. Inoltre Agrion ha più volte pubblicato all’interno delle guide annuali sulla difesa di piccoli frutti e piante ortive e delle colture frutticole schede specifiche riportanti informazioni utili al riconoscimento e monitoraggio della presenza di questo dittero, nonché sulle tecniche di difesa più appropriate ". Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia .

"La dotazione finanziaria del bando era di € 200.000,00, il numero di domande presentate è stato pari a n. 5 domande per un totale di € 28.548,46 di importo richiesto a contributo. Successivamente n. 4 domande sono state rinunciate, l'unica ad essere stata liquidata ha comportato una spesa pubblica di € 2.428,80. Nonostante il bando sia stato ben pubblicizzato attraverso gli opportuni canali ed in occasione di uno specifico incontro presso la Fondazione Agrion con i tecnici delle associazioni di categoria e con gli agricoltori, il bando ha riscontrato scarsissimo successo. Poichè negli ultimi anni è stato individuato un parassitoide alloctono, di origine giapponese, Ganaspis brasiliensis, considerato molto più efficace della specie precedente, e considerato che la Fondazione E. Mach di San Michele all’Adige ha già chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla sua introduzione ai fini di studio in laboratorio per verificarne l’efficacia e poter preparare il dossier per richiedere eventualmente al Ministero dell’Ambiente l’autorizzazione alla introduzione in pieno campo, gli enti sopra citati, che già stanno collaborando per il progetto di lotta biologica contro la cimice asiatica, sono pronti, qualora i risultati saranno positivi, a affiancare la Provincia autonoma di Trento nel richiedere l’autorizzazione alla introduzione in pieno campo anche in Piemonte di questo imenottero parassitoide di D. suzukii. Continuerò a tenere alta la tensione per arginare i danni alle colture derivanti da questo parassita".