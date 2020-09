Così Nutella celebra le Langhe: le colline Unesco tra i 30 luoghi da scoprire di "Ti amo Italia"

Ci sono anche le Langhe, le colline nelle quali la celebre crema amata in tutto il mondo è nata cinquantasei anni fa dall’estro di Michele Ferrero, tra i paesaggi italiani che Nutella si appresta a celebrare con "Ti Amo Italia", l’edizione speciale del celebre barattolo che Ferrero ha pensato in collaborazione con l’Enit, l’ente nazionale del turismo.



Un’iniziativa che punta a valorizzare e promuovere il territorio italiano, creando – fa sapere il gruppo dolciario – "maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi straordinari siano a portata di mano e accessibili a tutti".



I vasetti – si aggiunge – saranno soltanto l’inizio di un viaggio che porterà i consumatori a visitare virtualmente 30 località d’Italia, rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di "virtual reality". I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove ogni consumatore potrà mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del Paese, ovviamente rivisitate in chiave Nutella.



Insieme alle Langhe, scelte come luoghi rappresentativi del Piemonte insieme al Monte Rosa e il Lago Maggiore, gli scorci d'Italia ripresi dai vasetti (nei formati da 725 e 900 grammi) sono il Gran Sasso (Abruzzo), Matera (Basilicata), Arco Magno di San Nicola Arcella (Calabria), i Faraglioni di Capri (Campania), i portici di Bologna (Emilia Romagna), Vigneto di Savorgnano e il Lago di Fusine (Friuli Venezia Giulia), Civita di Bagnoregio, il Monte Circeo e la Via Appia Antica (Lazio), le Cinque Terre (Liguria), il Lago di Como (Lombardia), i Colli di San Severino (Marche), le cascate di Santa Maria del Molise (Molise), Alberobello e Roca Vecchia (Puglia), l’arcipelago della Maddalena e Su Nuraxi di Barumini (Sardegna), Scala dei Turchi e Stromboli (Sicilia), Val d’Orcia (Toscana), il Parco Adamello Brenta e il Lago di Braies (Trentino), Piani di Castelluccio (Umbria), il Gran Paradiso (Valle d’Aosta), Venezia e Burano (Veneto).