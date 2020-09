Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Carrù, nella notte appena trascorsa, per un principio d'incendio.

Coinvolto un camper, parcheggiato nel cortile interno di un'abitazione privata: il mezzo si trovava vuoto, per fortuna, e nessuna persona è stata coinvolta dalle fiamme originatesi per cause ancora da determinare con sicurezza.

L'intervento ha occupato le squadre di Mondovì e Dogliani dalle 3 alle 5 del mattino.