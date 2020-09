Guarene, scontro tra due auto in corso Asti. Una carambola e termina la sua corsa contro un palo

Rocambolesco incidente – fortunatamente senza gravi conseguenze per i quattro occupanti delle due auto coinvolte – quello verificatosi questa mattina in località Vaccheria di Guarene, lungo la Statale 231.



Il sinistro si è verificato intorno alle 7.45, all’altezza dell’incrocio con strada Porini, a poca distanza dalla rotatoria del Self.



Secondo i primi riscontri effettuati sul posto, una Fiat Punto con a bordo tre uomini avrebbe tentato una manovra di sorpasso dell’auto che la precedeva, una Fiat 500 condotta da una donna, non avvedendosi però che quest’ultima era intenta a svoltare.



Inevitabile l’urto, per effetto del quale la Punto è carambolata sulla carreggiata, andando a terminare la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.



Molto spavento, ma nessuna conseguenza apparentemente grave per i quattro occupanti dei due mezzi, che soccorsi dai sanitari del 118 sono stati comunque condotti al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti, mentre gli agenti della Polizia Municipale di Guarene e Castagnito provvedevano alla regolazione del traffico e a coordinare le operazioni di rimozione dei veicoli.



Di un certo rilievo invece i rallentamenti causati per quasi un’ora sulla trafficata arteria, in quell’orario utilizzata da moltissimi pendolari diretti al posto di lavoro.