Ricevevano denaro per accogliere migranti che non ospitavano: il plauso di Confcooperative per l’operazione di Finanza e Procura

Da Confcooperative Cuneo giunge il “plauso alle Fiamme Gialle e alla Procura di Cuneo per avere accertato un sistema illecito di gestione dell’integrazione dei migranti nella Granda”.

Secondo Alessandro Durando, presidente Confcooperative Cuneo – si tratta di “una truffa gravissima che, oltre a determinare un danno allo Stato, getta discredito su un sistema, quello delle cooperative sociali, che a livello provinciale sono impegnate ad operare nell’interesse del territorio”.

Durando rimarca che le coop coinvolte nell’indagine non sono “aderenti alla nostra organizzazione”.

“Se lo fossero state avremmo proceduto ad una immediata espulsione. Lo evidenzio per mettere in luce lo sforzo del nostro sistema per operare al meglio. La logica per quanto faticosa deve essere preventiva.

Confcooperative Cuneo in questi anni sui servizi per i migranti ha sostenuto operazioni di sistema all’interno del mondo cooperativo. Le nostre associate attraverso l’esperienza del raggruppamento di imprese “Rifugiati inrete” ha avviato da anni una progettualità sull’integrazione all’insegna dell’accoglienza diffusa, della trasparenza economica, del rapporto collaborativo con gli enti locali.

Il tutto, infatti, ha portato alla costituzione di uno unico Sprar, oggi Siproimi, ovvero di un unico progetto a livello provinciale, guidato dal Comune di Cuneo, che rappresenta una operazione virtuosa che sta portando non pochi frutti nell’integrazione dei migranti inseriti.

Un percorso che ha due risvolti da valorizzare, uno sulle persone migranti, ma soprattutto un secondo, altrettanto importante, lo si ha sul lavoro di sinergia tra i differenti attori locali determinante per creare quel welfare generativo più che mai necessario per rafforzare la coesione sociale delle nostre comunità”.