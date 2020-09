Spaccio a Cuneo: nei guai una coppia di 40enni e in manette un pluripregiudicato

L'indagine ha preso il via lo scorso 19 agosto, condotta dalla Squadra Mobile di Cuneo. Una coppia di rumeni, lei, M.A., 40 anni, spacciatrice e assuntrice di cocaina, con le pratiche di domanda di cittadinanza avviate; lui, 39 anni, N.E., assuntore, sono stati pizzicati nei pressi del centro cittadino con 15 grammi di cocaina, pari a circa 30 dosi. In casa materiale da confezionamento e 1500 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

Dagli sviluppi dell'indagine si è arrivati ad un uomo originario del Burkina Faso, arrestato. In casa nascondeva 70 grammi di marijuana suddivisi in 12 involucri. G.I., classe 1994, era già stato denunciato verso la metà di agosto perché trovato in possesso, mentre si aggirava tra i giardini Fresia e il viale degli Angeli, di 30 grammi di sostanza stupefacente. Per lui sono scattate le manette.