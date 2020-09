Pacchetti benessere in Alto Adige: wellness e meraviglie naturali

Una vacanza all'insegna del benessere e delle bellezze naturali incontaminate: tutto questo è possibile in Trentino Alto Adige, una terra che, da diversi anni a questa parte, sta guadagnando una grande popolarità tra chi ha intenzione di fare quelle vacanze in cui si stacca da tutto.

Quando si parla di wellness in Alto Adige , è necessario ricordare diversi pacchetti benessere. Se sei alla ricerca di un’alternativa utile al proposito, nelle prossime righe puoi trovare qualche dritta specifica in merito.

Hotel Der Waldhof

Quando si parla di pacchetti benessere in Alto Adige, è impossibile non chiamare in causa l’Hotel Der Waldhof, una vera e propria perla incastonata nella meravigliosa cornice di Foiana, località che si trova a poca distanza da Merano.

Quali sono le opportunità che questa struttura mette a disposizione degli utenti? Ricordiamo che tutto inizia fin da quando ci si alza al mattino e si ha la possibilità di consumare la colazione, il principale pasto della giornata, su una deliziosa terrazza panoramica.

Da non dimenticare è anche la presenza di diverse saune. Una di queste è particolarmente affascinante in quanto immersa nel bosco e caratterizzata da ristoranti gettate di vapore.

Dolce Vita Hotel Jagdhof

Nel meraviglioso panorama di Laces, Comune che si trova in provincia di Bolzano, troviamo il Dolce Vita Hotel Jagdhof. Questo piccolo paradiso in una delle zone d'Italia più belle permette di accedere a diversi pacchetti benessere. Cosa comprendono di preciso? Diverse delizie! Tra queste è possibile citare i trattamenti viso, ma anche la manicure o la pedicure. Chi sceglie questo hotel per la propria vacanza in Trentino Alto Adige ha anche la possibilità, se lo vuole, di sottoporsi a rilassanti massaggi .

Un aspetto indubbiamente di valore riguarda la possibilità di scegliere i cuscini su cui dormire tra 14 differenti alternative. Dal momento che il sonno ristoratore è fondamentale per il benessere, è doveroso citare il fatto che, in questo meraviglioso wellness hotel del Trentino Alto Adige, è possibile dormire su materassi foderati con pino cembro, salice, muschio o torba.

Il personale dell’hotel si prende cura nel migliore dei modi dei propri ospiti in ogni momento della giornata. Per rendersene conto, basta ricordare che, ogni giorno, è possibile richiedere in camera salutari tisane detossinanti.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei servizi di wellness messi a disposizione da questo hotel. Farlo significa ricordare l’ampia area wellness, caratterizzata da un giardino di migliaia di metri quadri.

Amonti & Lunaris Wellnessresort

Veniamo ora a un pacchetto benessere davvero speciale. Questo resort, che si trova in Valle Aurina , ha pensato a una soluzione speciale per gli sposi o per chi, a prescindere dal matrimonio, vuole vivere una vacanza all'insegna del romanticismo.

In un angolo di paradiso incastonato tra la Val Pusteria e la Val di Tures, è possibile venire accolti con una camera decorata con dettagli romantici. Chi vuole trascorrere una vacanza d’amore con il proprio partner è accompagnato in un viaggio speciale, che comincia con l’offerta di uno spumante di benvenuto.

Si dà ovviamente spazio anche al benessere vero e proprio. Per rendersene conto, è possibile citare il fatto che l’hotel mette a disposizione uno scrub corpo al sale, trattamento super rigenerante perfetto per migliorare la bellezza della pelle, a entrambi i membri della coppia.