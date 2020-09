A Mondovì, appuntamento con i tre meeting organizzati dall'associazione Radioamatori Italiani

La Sezione di Mondovì dell’Associazione Radioamatori Italiani, con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Mondovì, del Comune di Roccaforte Mondovì, dell’A.R.I. Nazionale e del C.R.P.V.A. ha organizzato per il 19° anno consecutivo, pur in un momento di forti difficoltà dovute alla pandemia in corso, un’importante manifestazione internazionale tesa ad evidenziare gli aspetti connessi alle trasmissioni radioamatoriali e lo straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio.

A partire dal 2001 sono stati organizzati, dalla sezione A.R.I. di Mondovì, due Diplomi Internazionali permanenti denominati D.C.I. “Diploma dei Castelli d’Italia” e D.C.P.C. “Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo”, allo scopo di promuovere la conoscenza dei beni storici e artistici presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a quelli esistenti nella Regione Piemonte e, nello specifico, in quelli ubicati in Provincia di Cuneo.Tali Diplomi sono rilasciati alle stazioni radioamatoriali di tutto il mondo a condizione che abbiano effettuato collegamenti radio con corrispondenti che trasmettono con le proprie apparecchiature radio in prossimità di castelli opportunamente referenziati.

Nel 2009 nasce il Diploma I.F.F.A. Italian Flora e Fauna con la funzione specifica di far conoscere al mondo il patrimonio paesaggistico tutelato dai nostri Parchi e dalle Riserve Naturali (http://www.dcia.it/iffa). La gara, d’interesse non solo nazionale ma anche internazionale, è disciplinata secondo uno specifico Regolamento approvato dalla sede centrale dell’Associazione Radioamatori Italiani.

Oggi, dopo oltre 20 anni di continuo impegno e di grande passione da parte dei soci della Sezione di Mondovì, sono quasi 150.000 i radioamatori italiani e stranieri coinvolti in questa attività; sono stati effettuati oltre 5.000.000 di collegamenti radio, suddivisi in 13.711 castelli (di cui 341 della Provincia di Cuneo) e 2.014 Parchi/Oasi, situati in tutte le Regioni e Province italiane.Il sito internet del Diploma dei Castelli (http://www.dcia.it) ha ormai raggiunto oltre 380.000 visite, contribuendo ulteriormente a far conoscere nel mondo il nome di Mondovì, del Monregalese, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.Per soddisfare le numerosissime richieste dei radioamatori desiderosi di ritrovarsi, o di conoscersi di persona e non solo via etere, nonché per fare il bilancio annuale di un’attività rivelatasi portatrice di grandi soddisfazioni e di notevoli successi, anche quest’anno la sezione A.R.I. di Mondovì ha organizzato per sabato 19 e domenica 20 settembre, il 19° Meeting “Diploma Castelli d’Italia e della Provincia di Cuneo”, il 17° Meeting W.A.P. “Worldwide Antarctic Program” ed l' 11° Meeting I.F.F.A. “Italian Flora Fauna Award”.A questi momenti d’incontro e di discussione parteciperanno radioamatori italiani e stranieri, responsabili regionali, nazionali, europei, nonché i dirigenti Nazionali dell’A.R.I. unitamente ai loro familiari.I partecipanti saranno alloggiati presso l’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì, dove si svolgeranno tutti i lavori, nel completo rispetto della vigente normativa riguardante il Covid-19.Mascherine e distanziamento, quest’anno, accompagneranno non solo i momenti relativi alla presentazione dei vari argomenti in calendario e le conseguenti discussioni, ma anche tutte le attività radio che si svolgeranno sul territorio Monregalese. Nonostante la pandemia, e le sempre maggiori difficoltà di carattere economico, il desiderio di riprendere le normali attività è stato l’elemento che ci ha indotto a riproporre l’ormai tradizionale Meeting.

Molto ricco è il programma che prevede l’inizio dei lavori sabato 19, in mattinata, con la 3° edizione del Contest Speed DCI, con la presenza di radioamatori che si daranno competizione in una gara che li vedrà impegnati a trasmettere nelle vicinanze di un castello o di una torre, tutti manufatti ubicati nel territorio Monregalese. I lavori, termineranno domenica 20 con le molteplici relazioni inerenti i Diplomi, con gli interventi dei responsabili regionali, nazionali ed internazionali, con i rapporti tecnici ed i dossier scientifici esposti da specialistici del settore.Molti amici radioamatori italiani e stranieri sono giunti negli scorsi anni a Mondovì ed altri ancora ne arriveranno anche in questa occasione, non solo perché interessati ai lavori del Meeting D.C.I. ma anche per fruire, loro stessi ed i loro accompagnatori, delle bellezze ambientali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e culinarie del territorio, usufruendo delle locali strutture alberghiere, di ristorazione e commerciali.Nel corso dei Meeting saranno premiati con piatti artistici decorati a mano, frutto del lavoro e delle competenze artistiche dei maestri artigiani monregalesi, i radioamatori che si sono maggiormente distinti nelle attivazioni e coloro che hanno contribuito a diffondere e ad incrementare l’attività radiantistica inerente ai sopra citati Diplomi.

Durante il Meeting verrà ribadita l'importanza dell'attività radioamatoriale, che non è solo svago e divertimento, ma componente della Protezione Civile, attività che garantisce, nei casi infausti di gravi calamità naturali, importantissimi collegamenti d’emergenza, installazioni in tempi rapidi di postazioni radio con le relative comunicazioni di soccorso.