Fondazione Fossano in musica chiude in bellezza la rassegna musica d’estate (FOTO)

Una serata ricca di emozioni ha concluso ieri, 17 settembre, l’estate di concerti organizzati da Fondazione Fossano in musica.

Il direttore Gianpiero Brignone, dopo i ringraziamenti alla Fondazione Cassa di risparmio di Fossano e all’Amministrazione comunale, ha aperto la serata assicurando che si sta già lavorando per Vocalmente 2021.

Presentato anche il neo presidente della fondazione Gianfranco Riorda, il quale si augura che, sotto la sua guida, continui il percorso di eccellenza che caratterizza la FFM.



Tre i grandi gruppi musicali che si sono alternati sul palco. I primi ad esibirsi sono stati i Coro VoXes sotto la guida del maestro Antonio Galbiati. A seguire, direttamente da Milano, gli H’ppella e per finire i Cluster, gruppo di riferimento a livello internazionale nel loro genere.



Nel corso della serata numerosi i tributi fatti ai grandi artisti della musica italiana tra i quali: Lucio Battisti, Fabrizio De André e Zucchero Fornaciari.

Molte anche le esibizioni che hanno visto i Coro VoXes impegnati nell’accompagnamento dei cori musicali ospiti. Un "bis" formente voluto dal pubblico ha chiuso la serata con l'esibizione corale di tutti gli artisti sulle note di “Don’t worry be happy”.



“Quello di ieri sera è stato un modo bellissimo di concludere la rassegna musica d’estate - commenta il direttore Gianpiero Brignone - Il coro VoXes è un progetto della FFM in cui crediamo molto perché, oltre a contribuire ad accrescere la formazione musicale degli studenti, li porta sui palcoscenici.

In questi anni si sono esibiti in Italia e all'estero e hanno ottenuto svariati premi e riconoscimenti. I Cluster sono una formazione vocale di riferimento per la contemporary a cappella a livello nazionale e internazionale.

Oltre ai Cluster e ai VoXes, ieri sera, sono saliti sul palco gli H'ppella del maestro Antonio Galbiati, direttore del Coro VoXes. La collaborazione tra le tre formazioni ha dato vita alle jam sessions che il pubblico ha visto.

Come accade a Vocalmente, cantare insieme ad altri, uscire dalla propria comfort zone, è molto arricchente per i gruppi e sicuramente piacevole per il pubblico che ha risposto molto bene nonostante il cambio di data.

Per noi quella di ieri è stata una bellissima festa della musica, in quest'anno in cui suonare dal vivo è così difficile siamo stati felici di condividere il piacere del primo concerto dei VoXes sotto la prestigiosa direzione di Antonio Galbiati"