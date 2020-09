Mauro Berruto fa salire i “Capolavori” dello sport sul palco del “Nuovi Mondi” Festival di Valloriate

“Capolavori” di Mauro Berruto ha origine dal suo libro “Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove”, nel quale l’autore conduce il lettore in un’indagine appassionata che fa scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo. Nel corso della serata Diego Armando Maradona palleggia con Michelangelo, Jury Chechi sfida Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis compongono poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale capolavoro. Un viaggio pieno di emozioni verso quell’Itaca, meta di chi sogna di vincere una medaglia, di dipingere un’opera d’arte, conquistare una quota di mercato oppure, semplicemente, di poter dare il meglio di sé in ogni occasione.