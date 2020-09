Pian Munè di Paesana apre 365 giorni l’anno

Pian Munè di Paesana ha raggiunto un obiettivo importante.

“Dal 2012 ad oggi abbiamo fatto tanta strada – dicono all’unisono Marta e Fritz, i due giovani e fantasiosi gestori della stazione a capitale interamente pubblico - e siamo fieri, oggi, di essere riusciti a dare ai nostri clienti questo servizio: il rifugio a valle resterà sempre aperto, 365 giorni l’anno, anche a cena, per partecipare alla quale sarà sufficiente prenotare entro le ore 18”.

Ma c’è di più.

“In tutti i week end di bel tempo sarà aperto anche il rifugio in quota con la sua terrazza panoramica con vista sulla pianura saluzzese. Non c’era modo migliore per salutare questa estate particolare e dare il benvenuto alla stagione autunnale, con il nuovo menù dedicato ai sapori autunnali. Aspettiamo tutti per gustarlo insieme e ricordare che è iniziata la promozione Skipass per l’ormai imminente stagione invernale”.

Si può attivare attivare la promo skipass tutti i sabati e le domeniche recandosi direttamente a Pian Munè fino al 15 novembre prossimo.

Per maggiori info è a disposizione il sito www.pianmune.it.