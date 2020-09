A Busca e Manta la Croce rossa cerca nuovi volontari: al via i corsi di formazione

La sedi di Croce rossa di Busca e Manta cercano nuovi volontari.

E, lanciando un appello, si rivolgono a quanti abbiano mai pensato “di dedicare un po’ del tempo libero agli altri”.

Il Comitato locale della Croce rossa di Busca ha in programma per stasera (18 settembre) l’incontro di presentazione del nuovo corso di formazione, presso i locali della sede buschese di Corso Romita 52.

“La credenza comune – spiegano dalla CRI Busca – vuole che essere volontario di Croce rossa implichi il solo prestare servizio in ambulanza, su interventi di emergenza, ma questa è una convinzione inesatta.

Esistono anche altre molte attività, tra cui il trasporto infermi in occasione di visite, dialisi, o dimissioni ospedaliere, l’assistenza a gare e manifestazioni e iniziative rivolte ai più giovani.

Per questo motivo si può partecipare al corso a partire dai 14 anni e senza altri limiti di età. Non sono richiesti particolari requisiti e non si cercano super eroi, ma persone pronte a dedicare il proprio tempo libero alla comunità”.

Si assicura il rispetto della normativa anti-Covid garantendo il distanziamento e la rilevazione della temperatura all’ingresso, durante la serata sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per ulteriori informazioni contattare Paolo (334.2434984) o Stefano (349.6501362).

A Manta, invece, il nuovo corso per aspiranti CRI è stato presentato ieri sera, nel cortile della nostra nuova sede di piazza Damiano.

I requisiti per accedervi sono gli stessi: “le lezioni – spiegano dalla CRI Manta – sono aperte a tutte le persone sopra i 14 anni di età e permetterà, superando con successo le varie tappe formative, di prestare servizio all’interno delle diverse attività proposte dalla CRI quali emergenza sanitaria, trasporto infermi, assistenza manifestazioni, consegne pasti e molto altro ancora”.

L’inizio vero e proprio delle lezioni è previsto per giovedì 24 settembre, sempre presso la sede della CRI di Manta. Sia durante la serata di presentazione sia durante il corso verranno rispettati le massime misure di sicurezza anti-Covid, proprio come ci si aspetta da un'associazione seria ed impegnata nel sociale e nel sanitario come la nostra.

Per accedere alla zona dove si terrà la presentazione sarà obbligatorio indossare la mascherina, pertanto la CRI invita tutti i presenti a presentarsi già muniti di tale dispositivo. “Chiediamo inoltre la massima collaborazione per le misure di controllo temperatura, che si svolgeranno all'ingresso del locale”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattate il numero 0175.88464 o inviare una mail all’indirizzo crimanta@gmail.com.