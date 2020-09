“Imperial Dance”: il regno della danza sportiva, del ballo sociale e molto altro ancora…

L’Imperial Dance Academy di Cuneo è il regno della Danza in tutte le sue declinazioni, dal ballo sociale per adulti (Salsa, Bachata Kizomba e Liscio) alla Danza Sportiva propedeutica e competitiva per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni. Un’associazione sportiva dove si impara divertendosi in un ambiente sano, con corsi strutturati con un Metodo Unico divisi per settori e fasce di età dai 3 anni agli adulti di tutte le età.

Dal 21 settembre ripartono tutti i corsi nel rispetto, ovviamente, dei protocolli e delle normative anti Covid-19. Il ballo proposto dalla Imperial Dance non è solo quello di coppia, nell’Academy si balla anche da soli. E’ decisamente fondamentale imparare a livello individuale come mantenere la postura corretta, come controllare il baricentro del corpo, l’equilibrio e il tempo musicale, e cosa importantissima avere sicurezza nei propri passi.

L’Imperial Dance di Cuneo propone corsi sia collettivi che individuali e sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Per i più piccoli, a partire dai 3 anni in su, sono previsti i corsi di Danza Propedeutica (anche detta Giocodanza), latino americano (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive) e breakdance. Durante questo speciale anno accademico i piccoli ballerini avranno modo di girare video e a fare balletti per una speciale competizione TikTok a loro rivolta, il trend del momento che diventa formazione di danza. I mini ballerini sono seguiti dai maestri Eros Ghio e Ilaria Diana.

Per gli adulti la scuola di ballo propone corsi di ballo in coppia come Salsa, Bachata, e Kizomba e corsi sociali di Balli di Gruppo o di Reggaeton per Under30.

Ma la Imperial Dance non è solo ballo, è anche ‘Fitness Musicale’, per ritrovare il proprio benessere e dimagrire a tempo di musica, in maniera diversa da come si fa nelle classiche palestre. Le donne possono orientarsi verso i nostri corsi di Zumba e Balla&Snella (in esclusiva per Cuneo e provincia), basati su movimenti aerobici eseguiti su musiche che spaziano da quelle latino americane ai brani di reggaeton. Sono corsi molto divertenti e brucia grassi. A occuparsi del settore ‘Fitness Musicale’ sono le insegnanti Ilaria Diana e Valentina Musolino.

L’associazione dedica anche ampio spazio al settore agonistico della danza sportiva che dal 27 settembre tornerà in pista con una competizione in Lombardia. A settembre ripartono anche gli allenamenti degli agonisti con il supporto di Eros Ghio e Ilaria Diana, ballerini professionisti accreditati MIDAS e FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Un’associazione con la “A” maiuscola la “Imperial Dance Academy”, dove ognuno può imparare a ballare, può mettersi in forma, mantenere la forma fisica migliore, rilassarsi e divertirsi.

Per informazioni:

Tel. 340.331.1994

E-mail: info@imperial-dance.it

Web: www.imperial-dance.it

Facebook: https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy

Imperial Dance Academy Cuneo ASD

Via della motorizzazione 52B - 12100 Cuneo