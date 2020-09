Yepp Valle Stura: continuano gli "Spazi Studio"

Proseguono i gruppi studio di Yepp Valle Stura!! Tutti i venerdì dalle 15:30 alle 17:30, presso il centro giovani "Ultim Pian", a Demonte in Piazza Renzo Spada (lato poste), per ragazzi dai 9 ai 14 anni.

Questa iniziativa era partita mercoledì 2 settembre, con due appuntamenti alla settimana, per riscaldare le menti prima della ripartenza scolastica. Dato il successo e la richiesta delle famiglie della Valle, i giovani volontari dell'associazione Yepp Valle Stura hanno deciso di proseguire anche durante il periodo scolastico.

La partecipazione è gratuita con una capienza massima di 8 partecipanti, è necessaria la prenotazione. L'associazione garantisce il rispetto delle normative anti-covid.

L’Associazione Yepp Valle Stura nata a febbraio 2018, è composta da 25 giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.

Per avere ulteriori informazioni: yeppvallestura@gmail.com; Stefania: 3472871280