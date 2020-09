Si avvicina l'esordio in campionato per la Lpm Bam Mondovì. La squadra della presidente Alessandra Fissolo è pronta per il primo impegno di campionato in casa del Barricalla Cus Torino del tecnico Mauro Chiappafreddo. Le torinesi rappresentano da sempre un ostacolo ostico per le "Pumine", che hanno comunque voglia di iniziare la stagione con un risultato positivo. Ecco il commento del tecnico Davide Delmati in vista del derby piemontese contro il Cus Torino: