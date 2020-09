“Portami lassù”, Papa Francesco ringrazia Cristina Giordana per il libro ricevuto in dono

“Mamma ti ha scritto il Papa! C’è una lettera per te e arriva dal Vaticano!”, l’emozione nelle parole di Giulia, figlia di Cristina Giordana, nel momento in cui vede la lettera con cui Papa Francesco ringrazia la madre per la copia del libro “Portami lassù” speditogli in dono.

Un volumescritto dalla stessa Giordana in ricordo del figlio Luca Borgoni, scomparso tragicamente a 22 anni mentre si trovava in montagna l’8 luglio 2017.

“Sua Santità, Che comprende la sofferenza e il vuoto che l’amato Luca ha lasciato nell’animo e nella casa, ringrazia per la testimonianza di esemplare fortezza cristiana perchè ha saputo cogliere, nel doloroso passaggio della morte, anche il sicuro passaggio del Signore” si legge nella lettera in arrivo direttamente dal Vaticano a firma di Luigi Roberto Cona, assessore della Segreteria di Stato.

Insieme alla lettera, Papa Francesco ha inviato anche una corna del rosario, uno strumento per invocare l’aiuto di Maria Poreta del Cielo.

Tanta l’emozione per tutta la famiglia che ha a sua volta ringraziato in un post su Facebook il Santo Padre.