Francesco Natale sostiene il Cuneo Volley

Il Cuneo Volley entra nel raggio di interesse del mondo digitale e raccoglie il sostegno del Digital Marketing Consultant, Francesco Natale: « Il mio sostegno al Club biancoblù è mosso dall’unione di due passioni, lo sport e il digitale. Sono convinto che i due mondi possano imparare l’uno dall’altro e crescere insieme. Gli atleti hanno la grande responsabilità di trasmettere ai loro tifosi e followers i sani valori dello sport, utili nel contrastare gli aspetti negativi della comunicazione social, perché il calore e la vicinanza degli appassionati sono un punto fondamentale per l’entusiasmo della squadra. Auguro a tutta la community una buona stagione sportiva, con la speranza di poter condividere di persona le emozioni delle partite».

Francesco Natale Digital Marketing Consultant, opera nel settore digitale a 360°, è un esperto in advertising e in particolare si occupa di social media, in quanto principale mezzo di comunicazione e di marketing. L’adozione di strategie di digital marketing favorisce l’instaurarsi di rapporti a lungo termine con il proprio target di riferimento e questo si traduce in termini positivi sui volumi di vendita del proprio brand. Sfruttando il potenziale persuasivo della comunicazione digitale è possibile ottimizzare il traffico sui propri canali social, fidelizzare il cliente e dunque monetizzare.

Il marketing digitale, se opportunamente impiegato, garantisce il potenziamento di brand awareness, brand reputation, lead generation, customer fidelity e thought leadership.