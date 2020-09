Fondo competitività filiere: fino a 100 euro all’ettaro per mais, legumi e soia

Con le Istruzioni Operative Agea n. 61, sono stati resi noti criteri e modalità di presentazione di una particolare domanda di contributo.

I beneficiari sono le imprese agricole che abbiano sottoscritto o che sottoscrivano contratti di filiera almeno triennale con imprese di commercializzazione e/o trasformazione relativamente alla fornitura di:

- Mais

- Legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella, favino da granella)

- Soia

L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente è di 100 euro per ogni ettaro coltivato con le suddette colture e, naturalmente, varia in funzione della vastità della superficie coltivata e ritenuta ammissibile in domanda. La massima superficie ammissibile è pari a 50 ettari.

La presentazione delle domande deve avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 16 ottobre 2020.

Ulteriori aspetti di dettaglio sono contenuti nelle Istruzioni Operative sopra richiamate.

Si tratta di un intervento a sostegno del settore agricolo ritenuto necessario anche in funzione dell’emergenza sanitaria, che ha colpito duramente altresì il settore della produzione primaria, il quale, però, non si è potuto fermare.