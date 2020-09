Tennis, Campionati Doppio Open: trionfano Fabrizio Enrici e Alessia Biodo

Sono terminati nella giornata di giovedì 17 settembre i Campionati Provinciali Open di Doppio al Tennis Park Cuneo. A chiudere la manifestazione la tanto attesa finale di doppio misto che ha visto scendere in campo le due coppie favorite:

la testa di serie n. 1 composta da Fabrizio Enrici ed Alessia Biodo ( rispettivamente class. 2.8 e 2.6 che difendevano il titolo del 2019 ) contro la testa di serie n. 2 Giovanni Becchis ed Ambra Giordanengo ( rispettivamente class. 2.6 e 2.8).

Un match entusiasmante e divertente, di ottimo livello, che ha visto emergere l’esperienza, la tecnica e l’affiatamento della coppia testa di serie n. 1 che con lo score di 62 63 chiude il match in meno di 90 minuti di gioco. La coppia Fabrizio Enrici ( Country Club Cuneo)/Alessia Biodo ( beniamina di casa portacolori del Tennis Park Cuneo) sale quindi sugli scudi anche nel 2020, vincendo per la sesta volta consecutiva il titolo provinciale di doppio misto Open.

Grandissima soddisfazione dei due giocatori che chiudono così l’evento del 2020 e danno appuntamento al 2021. Soddisfazione anche per gli organizzatori del Tennis Park Cuneo che, in un periodo così difficile anche per lo sport, hanno visto aumentare il numero degli iscritti al torneo ed il livello tecnico di gioco, anche quest’anno.

Continua l’attività sportiva ed organizzativa del Tennis Park: sono aperte le iscrizioni per la Scuola Tennis 2020/2021 per i ragazzi nati dal 2003 al 2016, che inizierà il 28 settembre e sono aperte anche le iscrizioni ai corsi per Adulti .

Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria allo 0171-602132”