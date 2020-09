Appello per l’adozione di uno sfortunato gatto di strada

"Ha veramente bisogno di aiuto, per cortesia aiutiamolo"I toni dell’appello dell’Associazione Amici dei Mici sono quasi di supplica per cercare di aiutare uno sfortunato gatto di strada che ha già avuto una vita difficile

Si cerca adozione, perché dopo un periodo di stallo post ricovero ambulatoriale, sarà nuovamente in strada.

L’associazione di volontariato saviglianese ripropone la storia di questo gatto che era già stato castrato e quindi si è presumibilmente smarrito o abbandonato.

"E’ negativo, ha la faicite, ma nulla di grave se può essere seguito. Ilaria, ragazza dal cuore immenso ha ricoverato questo splendido rosso presso l' Ambulatorio veterinario Fraire Rachetta che lo ha ospitato e curato. È un poveretto di strada che trova il cibo vicino ad un ristorante. Condividiamo tutti per lui affinché non debba tornare in strada? Diamo il diritto anche a lui di avere una casa calda ed accogliente ed una famiglia che gli voglia bene? Grazie a chi condividerà".

Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato Enrica 335 230595 #companionanimalforlife #gatto. Adottabile solamente in parte del Piemonte con pre e post affido