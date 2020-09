Bra, tornano le camminate serali organizzate dalle associazioni “Noi come te. Donne operate al seno” e “Bra Walking”

È comprovato. L’attività fisica è un toccasana per il corpo e per la mente. Sono tantissimi i modi per rimettersi in forma dopo le vacanze e partire in quinta in vista dell’autunno.

L’ultima proposta a Bra sono le camminate serali, che uniscono l’amicizia con il movimento. Questa particolare iniziativa esiste da diversi anni e ha registrato un successo niente male. Tutto gratis, rigorosamente.

L’idea è delle associazioni “Noi come te. Donne operate al seno” e “Bra Walking” e ha tutti i presupposti per tirare fuori lo sportivo che è in voi. L’obiettivo è di praticare semplice fitness in mezzo alla città, con esercizi ispirati alle classiche sessioni di aerobica.