Niella Tanaro omaggia l'ex sindaco Antonio Greborio che guidò l'Amministrazione per 27 anni

Niella Tanaro rende omaggio al sindaco Antonio Greborio, al quale verrà intitolata una strada del comune che collega il Poggio e Roà Soprana, non appena arriverà la conferma da parte della Prefettura. Ieri, venerdì 18 settembre, il primo cittadino, Gian Mario Mina, ha incontrato i discendenti di Greborio: la nuora, Giovanna Goletti, la nipote Giuseppina e il pro nipote, Luca Rosso.

Antonio Greborio fu sindaco per la prima volta nel dopoguerra, dal 1945 al 1956; molto apprezzato dai niellesi per aver contribuito alla realizzazione di importanti opere pubbliche per il comune e per la sua personalità che lo spingeva a essere sempre vicino alla gente del paese, venne rieletto poi dal 1964 al 1980, guidando l’amministrazione per un totale di 27 anni.

“È stato molto emozionante incontrare i suoi familiari”- commenta il sindaco Gian Mario Mina che aggiunge - “Sono contento di vedere il forte legame che i niellesi di ieri e di oggi dimostrano nei confronti del paese. Proprio a questo proposito ci tengo a ringraziare di vero cuore i volontari che questa mattina hanno sistemato la pavimentazione in pietra di piazza Giondo: Giorgio, Enzo e Franco che con i loro sacrifici per la comunità rendono bello il nostro paese. Sempre questa mattina Piero Vassallo si è occupato di alcuni lavori nella chiesa di Roà Sottana. Grazie davvero per tutto quello che fate per Niella”.