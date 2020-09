Morto l’anziano caduto dall’e-bike sulla provinciale tra Staffarda e Revello

E' mancato nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, Matteo Sola, 77 anni, l'uomo è caduto dalla sua e-bike mentre stava percorrendo la provinciale tra Staffarda e Revello.

Pensionato e residente a Staffarda, Sola è stato soccorso da un automobilista che stava percorrendo il tratto di strada. Elitrasportato in condizioni gravissime e subito ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Cuneo, l’anziano è deceduto poche ore dopo in seguito a un peggioramento delle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e la responsabilità del conducente di un mezzo agricolo che potrebbe aver urtato l'uomo passandogli vicino mentre percorreva la provinciale. Sul corpo dell'uomo è stata perciò predisposta l'autopsia dal magistrato.

Grande lavoratore e appassionato di bocce, la cui famiglia è una delle storiche conduttrici di un’azienda agricola dell’ex fondo Mauriziano a Staffarda. Lascia i fratelli Elio con cui gestiva la cascina e Piero, la sorella Rita, il fratello Roberto e il nipote Davide, gestori del bar Principe a Saluzzo.