Torna "Sposi In", l'expo del wedding all'interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi

Il wedding riparte dalla prestigiosa expo "Sposi In" all’interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi nel rispetto delle normative di legge vigenti Covid 19. Per i futuri sposi tante sono le novità 2020/21 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno nelle giornate del 10 e 11 ottobre, per poter realizzare nozze indimenticabili. Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, non mancheranno brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner, ristoranti....

Anche in questa edizione non mancheranno le iniziative per gli sposi, stay tuned sul sito sposiin.info e sui social per scoprirle. Vivi la tua favola immergendoti nella romantica atmosfera della fiera Sposi In, accolta nella splendida Palazzina reale patrimonio dell’Unesco. Registrati on line subito su www.sposiin.info per prenotare il tuo ingresso fiera senza coda, prendendo visione delle disposizioni di sicurezza necessarie anticovid 19 secondo le normative di Legge. Sposi In ti aspetta per vivere grandi emozioni!