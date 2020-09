"Montagna: femminile plurale", un fine settimana di incontri a Sant’Anna di Valdieri

Sabato 19 e domenica 20 settembre appuntamento a Sant’Anna di Valdieri, La Capitale Alpinistica delle Alpi Marittime, per salutare la strana estate 2020 con incontri ed eventi legati alla montagna declinati soprattutto – ma non solo – al femminile. L’iniziativa è stata lanciata dalla comunità Sant'Annese e dalle sue donne imprenditrici, con la collaborazione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, del Comune di Valdieri e dell'Ecomuseo della Segale, in sinergia con il festival Nuovi Mondi, che apre i battenti proprio nello stesso fine settimana.

Sabato 19 settembre

La manifestazione inizia oggi, sabato 19 settembre, alle ore 17.30 con un aperitivo a cura di Cinzia dei Bateur e di Marcella del Bar Regina presso la tettoia del Museo della Civiltà della Segale in compagnia di una sportiva atipica e brillante: Giancarla Agostini. Commercialista per hobby e vagabonda in bici da corsa o a piedi per vocazione, ha corso due volte il Tor de Geants, perso il conto delle maratone, concluso decine di trail su lunghe e lunghissime distanze e portato a termine alla fine di agosto un everesting in bici sul Colle della Lombarda. Ma la cosa più incredibile è che tutto quello che fa, Giancarla lo fa divertendosi e raccontando con verve e ironia le imprese formidabili sul suo blog. Un incontro per guardare all’accoppiata sport e montagna, per una volta, con un sorriso. Chiacchiera con l’ospite Irene Borgna, antropologa e scrittrice.

Sabato 19 e Domenica 20 Settembre in località Sant’ Anna Valdieri (CN) ci sarà l’arrivo del Team di ALPinRosa “La Grande Traversata delle Alpi in Rosa”. Organizzatori Cristina Montepilli (MC Communication & Promotion) e Fabrizio Rovella (agenzia viaggi Saharamonamour)

Sant’Anna Valdieri assiste alla conclusione di un viaggio che ha visto il raggiungimento delle vette dell’arco alpino da Est a Ovest ed infatti nella giornata di sabato 19 la cordata di punta di ALPinRosa raggiungerà la Cima Argentera, la Campionessa Mondiale di arrampicata su ghiaccio Angelika Rainer (5 volte sul podio dei Campionati Mondiali in rappresentanza del nostro Paese), concluderà il tour delle alpi nel cuore delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre l’appuntamento è alle ore 9.30 ancora presso la tettoia del Museo della Civiltà della Segale per un’escursione letteraria gratuita con l’autrice per famiglie dedicata al libro per ragazzi Sulle Alpi (Editoriale Scienza, 2020) di Irene Borgna. L’escursione inizia con un gesto antico di buon augurio: la semina della segale in un campo di Sant’Anna a cura di Rita di Bio Magia in Marittime. Il percorso attraversa le borgate abbandonate di Tetti Bariau e Tetti Bartola: lungo il sentiero non mancheranno gli spunti per scoprire animali reali e immaginari delle Alpi, piante tipiche e veri e propri alieni di clorofilla, tracce di una civiltà contadina di cui ricostruire la storia come veri detective.