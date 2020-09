Bra, due alberi a rischio di schianto: disposto l’abbattimento e successiva ri-piantumazione

A seguito di perizia agronomica volta a valutare lo stato di alcuni alberi di competenza del Comune di Bra, sono state riscontrate gravi ed irrimediabili criticità statiche per due cedri (cedrus deodara): uno posto nella rotonda di via Cuneo, all’incrocio con con via fratelli Rosselli, e uno a dimora presso i giardini del Belvedere.

Per questo motivo, al fine di evitare danni a persone e/o cose in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi, sabato 26 settembre 2020 si dovrà procedere all’abbattimento del primo, mentre il secondo verrà abbattuto il lunedì successivo, 28 settembre, con chiusura temporanea dei Giardini per il tempo necessario all’intervento.



In entrambi i casi, è già prevista in autunno la ri-piantumazione di nuove essenze compatibili con la flora locale, che possano garantire maggior durata e sicurezza nel tempo.

Nel caso dell’esemplare ai Giardini del Belvedere verrà lasciata una parte del tronco per la realizzazione di una scultura decorativa.