Gancia (Lega): "Violenza sulle donne. Da sentenza del Tribunale di Milano ennesimo messaggio sbagliato"

Spiace doverlo dire ma la sentenza del Tribunale di Milano che condanna a soli 4 anni un uomo che ha sequestrato, massacrato di botte, violentato per ora e minacciato di morte la propria convivente, rappresenta un messaggio sbagliato.

In Italia purtroppo ogni 15 minuti una donna in Italia subisce un’aggressione fisica o sessuale, per una media di 88 vittime al giorno.