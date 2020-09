Ceresole d'Alba: un positivo al Covid-19 tra il personale scolastico

Un caso positivo al Covid- 19 tra il personale scolastico del plesso di Ceresole d’Alba.

La scuola ora sta adottando la procedura prevista dai protocolli di sicurezza ed è in costante contatto con il Dipartimento di prevenzione ASL CN2.

Le famiglie degli alunni delle classi interessate saranno prontamente contattate dal Dipartimento per l’esecuzione del tampone ai propri figli. Fino all’esito del tampone, per i ragazzi è previsto l’isolamento domiciliare. Per tutti gli altri alunni le lezioni proseguiranno normalmente.

"Tale misura viene adottata per una maggior tutela della salute dei ragazzi poiché la scuola ed il personale scolastico ha rispettato, nel suo operato, tutte le disposizioni di prevenzione da mettere in atto - spiega il dirigente scolastico Danilo Eandi -.

In accordo con l’Amministrazione Comunale di Ceresole d’Alba si procederà alla sanificazione degli spazi interessati.