Mondovì: scatta l'obbligo della mascherina in prossimità delle scuole negli orari di uscita e di ingresso degli studenti

A partire da oggi, sabato 19 settembre, nel comune di Mondovì, scatta l’obbligo di indossare la mascherina di protezione per chiunque si trovi in prossimità degli edifici scolastici in orario di ingresso e uscita degli studenti. Il provvedimento, l’ordinanza n. 145 firmata questa mattina dal sindaco Paolo Adriano, riguarda anche le fermate degli autobus e i percorsi pedonali che gli studenti percorrono per raggiungere i plessi. In particolare: tutto il percorso da corso Statuto a via della Funicolare, via Gallo, piazza Maggiore, via Vitozzi, via delle Scuole, via Ospedale, via Marchese d'Ormea, piazza della Repubblica e via Durando , piazza Perotti, via Curazza, via Cuneo, via Nino Manera e corso Stati Uniti. Per i bambini valgono le norme generali e, salvo proroghe, l’ordinanza del comune sarà in vigore fino al 15 ottobre. Sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 250 euro per tutti coloro che non rispetteranno il provvedimento.

A una settimana dalla ripresa delle lezioni il comune di Mondovì traccia il bilancio del ritorno a scuola: “Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la ripartenza in sicurezza: i dirigenti di ogni scuola, i docenti e gli uffici comunali che hanno lavorato senza sosta” - commenta l’assessore Luca Robaldo – “Questa prima settimana è andata bene, non si sono verificate grandi problematiche, c’è ancora qualche piccolo intervento da fare, ma procederemo a breve, come concordato questa mattina con le dirigenti degli istituti comprensivi della città”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di non vanificare gli sforzi che sono stati fatti fino ad oggi per garantire la sicurezza di tutti.