Percorso di Mindfulness: ripartire senza stress

Stiamo vivendo un periodo di grandi stravolgimenti, in cui alle quotidiane fonti di stress si sono aggiunte angosce e incertezze di vaste proporzioni. Nessuno di noi può eliminarle o controllarle come vorrebbe. Possiamo fare qualcosa di diverso però, seguendo le parole di Jon Kabat-Zinn, padre della mindfulness: “Se non potete fermare le onde, imparate a cavalcarle”.

“Ripartire senza stress” significa, in quest’ottica, imparare un nuovo modo di rapportarci con lo stress. Ed è quello che facciamo durante le 8 settimane del percorso di Mindfulness organizzato a Cuneo dal Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia in collaborazione con Studio Emovere. Il percorso di gruppo si articola in 8 incontri settimanali di 2 ore e una giornata intensiva nei quali si sperimentano diverse pratiche di meditazione per risvegliare la consapevolezza del momento presente e trovare una maggiore centratura. Gli incontri saranno di giovedì sera, alle ore 20, a partire dal 15 ottobre.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può contattarci e partecipare all'incontro di presentazione che si terrà giovedì 1 ottobre a Cuneo alle ore 20 (sede da definire in base al n^ di partecipanti). Per partecipare all'incontro di presentazione, che è libero e gratuito, è necessaria l'iscrizione.

Misure prevenzione Covid-19

In questa edizione ci saranno adattamenti per permettere a tutti di partecipare in sicurezza e tranquillità: il numero di partecipanti sarà ridotto, il salone sarà ampio in modo da garantire la distanza interpersonale e se non fosse possibile svolgere tutti gli incontri in presenza si passerà alla modalità online.







Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Benedetta Vicino, psicologa, psicoterapeuta, insegnante di mindfulness secondo le linee guida internazionali.