Scuola, proseguono anche nel weekend le operazioni di ricerca dei supplenti per gli istituti della Granda

Le operazioni di nomina dei supplenti da GPS (graduatoria provinciale per le supplenze) stanno proseguendo anche oggi e domani (sabato 19 e domenica 20 settembre).

A farlo sapere è la dirigente dell'Ambito Territoriale di Cuneo (ex Provveditorato) Maria Teresa Furci.

"I funzionari dell’Ufficio scolastico di Cuneo, insieme ai tecnici dell’ITIS Vallauri di Fossano, stanno portando a compimento un lavoro di grande responsabilità per assicurare a tutte le scuole, e al più presto, i docenti sui posti rimasti ancora liberi dopo le nomine in ruolo, avvenute entro il 31 agosto, e dopo la “chiamata veloce”, definita entro il 7 settembre".

"I docenti supplenti stanno avendo la possibilità di scegliere tra tutte le sedi disponibili e partecipano all’individuazione tramite collegamento da remoto su stanza virtuale o delega all’ufficio scolastico".

La novità dell’aggiornamento delle graduatorie su piattaforma online aveva causato un iniziale rallentamento dovuto alla verifica dei punteggi.

Tuttavia, fa sapere la dirigente, "l’Ufficio scolastico sta lavorando, sia in fase preliminare all’individuazione, sia attraverso il controllo delle scuole che stileranno il primo contratto, per correggere eventuali errori di sopravvalutazione, evitando cosí alle scuole di dover rescindere il contratto per mancanza di titoli. Sono presenti alle operazioni di nomina anche i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, che, oltre a fornire consulenza ai propri assistiti, garantiscono sulla trasparenza delle operazioni".