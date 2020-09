Bra: domenica 27 c’è “Sport in Piazza”

Domenica 27 settembre 2020 torna a Bra “Sport in Piazza”, in una formula rivista e, quest’anno ‘statica’, per permettere il rispetto della normativa anti-covid. Dalle 10 alle 18 le 26 associazioni sportive cittadine aderenti presenteranno le loro attività con video e materiale promozionale in gazebo messi a disposizione dal Comune e dislocati nelle principali vie del centro: le pedonali via Cavour e via Vittorio Emanuele II, ma anche in via Audisio e via Pollenzo, per una festa dello sport in piena sicurezza, nell’ambito di una domenica piena di proposte per cittadini e turisti, tra Pro Loco in Città, negozi aperti, mercatino del vintage e concerti. L’edizione 2020 di “Sport in Piazza” inaugura alle 10 in piazza Caduti per la Libertà, davanti al Palazzo comunale, con il tradizionale saluto delle autorità e lettura del "giuramento dell'atleta".