Tutti in carrozza! Si parte! Il campionato di pallavolo di Serie A2 Femminile prende il via in questo week-end. Non mancano i dubbi e le incognite, per una una stagione che inizia comunque nell'insegna degli spalti vuoti, visto che tutte le gare si disputano a porte chiuse. Vi proponiamo il video-servizio di presentazione dell'esordio in campionato della Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio (ore 17) renderà visita al Barricalla Cus Torino: