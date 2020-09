Anche due Cuneesi a Fiuggi per il concorso "Un volto per fotomodella"

Sono "sbarcate" dalla Provincia Granda a Fiuggi due bellissime ragazze cuneesi per partecipare alla finale nazionale del concorso "Un volto per fotomodella" (patron Dino Civale): Sofia Vicenti di Canale e Stella Grimaldi di Bra, biondina la prima, brunetta la seconda.

Sono state applaudite, oltre che per la loro bellezza, per il portamento e la classe nel presentarsi. Non hanno vinto fasce, ma l'ammirazione del pubblico, se avesse avuto valore da giuria, gliele avrebbe sicuramente fatte guadagnare.

Sofia Vicenti era reduce da una vittoriosa semifinale a Saint Vincent, dove ha anche incoronato Filippo Gualandi, eletto IL+BELLO D'ITALIA 2020.

Parimenti la studentessa Stella Grimaldi. Per entrambe si apre sicuramente un futuro di successo nel campo della moda.