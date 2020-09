Causa smontaggio di un ponteggio edile è istituita la chiusura temporanea al transito veicolare autorizzato in via Mazzini e in via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via Mazzini e via Giacosa) dalle ore 6.00 alle 18.00 di lunedì 21/09/2020 e dalle ore 11.00 alle ore 18.00 di martedì 22/09/2020.

Sono garantiti i diritti dei residenti e delle attività insediate.