Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo verso Firenze, Alice Degradi: "Non vediamo l'ora di giocare!"

Il conto alla rovescia sta per terminare. La Bosca S.Bernardo Cuneo è pronta al ritorno in campo per un match di campionato e ripartirà, in un certo senso, da dove aveva terminato.

Era il 16 febbraio quando le "gatte" superavano in casa il Bisonte Firenze per 3-0 prima che l'emergenza sanitaria rendesse necessario lo stop generale. Proprio la squadra fiorentina sarà l'avversaria di Cuneo nella prima giornata con fischio d'inizio alle 16 di domenica al Mandela Forum.

Così Alice Degradi, una delle quattro ex della sfida (insieme a Candi, Turco e Cambi) all'ufficio stampa di Cuneo Granda Volley: "Gli allenamenti congiunti del precampionato ci hanno aiutato a trovare l’intesa e a capire su cosa dobbiamo lavorare maggiormente. C’è ancora tanta strada da fare, ma iniziamo ad avere un assetto definito e a trovare le sicurezze necessarie. Non vediamo l’ora di esordire visti i tanti mesi di stop. Il Bisonte è una squadra che gioca bene a pallavolo e sembra aver già trovato il giusto feeling; per vincere dovremo giocare bene, perché non ci concederanno nulla. Sono contenta di debuttare a Firenze, dove ho conosciuto tante belle persone"